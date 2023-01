Prazo para cadastro do Passe Escolar encerra nesta terça

Termina nesta terça-feira (31), o período de cadastramento e recadastramento dos estudantes da rede pública municipal e estadual de ensino de Três Lagoas para o transporte escolar, referente ao 1º semestre do ano letivo de 2023. Pais ou responsáveis devem realizar o processo na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), durante o horário de expediente que é de segunda à sexta, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

CONFIRA AS ETAPAS E DOCUMENTOS:

Os interessados passarão por 3 etapas:

1ª etapa – Estudantes da Rede Pública Municipal e Estadual deverão solicitar o Formulário do Passe Escolar nos locais: Rede Municipal na SEMEC/Núcleo de Transporte Escolar; Rede Estadual no Centro de Referência Educacional/12.

2ª etapa – Apresentar o comprovante de matrícula (atestado escolar) adquirido na Unidade de Ensino; Comprovação da distância mínima de 2 mil metros entre a residência do aluno e a Unidade Escolar, seguindo os traçados das vias públicas; Cópia do RG ou da certidão de nascimento do estudante; Cópia do CPF do estudante; Cópia do RG do responsável pelo estudante; Cópia do comprovante de residência em nome do responsável pelo estudante (Inferior a 90 dias de vencimento); 2 (duas) fotos 3X4, atualizadas, colorida, do estudante; Devolução do cartão do passe escolar para os que já são cadastrados.

Para os estudantes que irão realizar o recadastro do passe escolar, é necessário apresentar apenas o comprovante de matrícula e frequência na Rede Municipal de Ensino (Atestado Escolar) e Cópia do comprovante de residência em nome do responsável pelo estudante (Inferior a 90 dias de vencimento).

3ª etapa – O Núcleo do Transporte Escolar fará a análise da documentação e a comprovação de distância de 2.000 metros entre a residência do estudante e a Unidade Escolar.

IMPORTANTE – Os estudantes já cadastrados em anos anteriores deverão realizar um novo cadastro para o ano letivo de 2023, além de fazer a entrega do antigo cartão no momento de retirar o formulário do passe escolar.

SERVIÇO

A Semec está localizada ba rua Alexandre Costa, n°130 – Centro – Telefone (67) 3929-9878. Já o Centro de Referência Educacional/12 (CRE/12) está localizado na Avenida Antônio Trajano, n°5340-5362, Centro – Telefone (67) 3919-2600.