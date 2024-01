Prazo para concluir processo da primeira carteira de habilitação é prorrogado

Candidatos que abriram o processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), entre 2019 e 2023, e que estão aguardando concluir as etapas finais terão mais um prazo para finalizarem os exames. De acordo com determinação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), assinado pelo Ministro dos Transportes Renan Filho, o novo prazo para conclusão do processo de habilitação foi prorrogado até 31 de dezembro de 2024.

Desde o início da pandemia de Covid-19, que começou em março de 2020, muitos serviços foram paralisados, entre eles o de processos de habilitação. Com isso, foi gerado um acúmulo de exames a serem realizados, algo que ainda não foi solucionado.

Em Mato Grosso do Sul, cerca de 20 mil candidatos aguardam para finalizarem o processo. Enquanto em Três Lagoas, aproximadamente 2 mil alunos estão aguardando apenas os exames práticos para adquirirem a CNH.

Mutirão de exames

No final do ano de 2023, entre novembro e dezembro, o Detran realizou um mutirão de exames para acelerar a demanda e reduzir a fila de espera. Para o ano de 2024, ainda não há previsão de que este mesmo serviço seja disponibilizado pelo órgão.

Confira na reportagem abaixo: