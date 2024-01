Prazo para efetivação dos alunos nas Redes Estaduais de Ensino finaliza no dia 12 de janeiro

O período de matrículas para os estudantes da REE (Rede Estadual de Ensino) de Mato Grosso do Sul tem nova etapa esta semana. Até sexta-feira (12), pais e/ou responsáveis dos alunos devem comparecer nas escolas para as quais foram designados para concluírem a efetivação da matrícula. Além disso, no mesmo período será realizada a segunda etapa da pré-matrícula, período destinado aos interessados que não finalizaram o preenchimento dos dados no Portal da Matrícula Digital ou perderam os prazos da primeira fase.

De forma gratuita e online, ainda é possível efetuar a pré-matrícula para aqueles que desejam ingressar da REE. Aos estudantes que já estudam na rede, o prazo para a confirmação de permanência terminou no dia 22 de dezembro de 2023, mas foi reaberto na segunda-feira (8).

Para realizar a pré-matrícula, os pais ou responsáveis precisam acessar o Portal da Matrícula Digital pelo site – etapa que pode ser realizada por qualquer smartphone, computador ou tablet que possua conexão de internet – e preencher a solicitação de matrícula com os dados solicitados.

Pré-matrícula

No domingo (7), a Secretaria de Estado de Educação (SED) divulgou, no Portal da Matrícula Digital, a primeira lista de designação dos estudantes que realizaram a pré-matrícula da REE entre os dias 7 de novembro de 2023 a 4 de janeiro de 2024. Desde então é possível consultar a escola para a qual o estudante foi designado.

Ano letivo 2024

O ano letivo de 2024 começa no dia 21 de fevereiro e o término das aulas está marcado para 13 de dezembro de 2024. O recesso escolar acontecerá entre os dias 17 e 31 julho, conforme o calendário divulgado pela SED.

Já o início das atividades para professores e demais funcionários das escolas começa no dia 1° de fevereiro, nas 348 unidades escolares e centros da REE, dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A formação continuada voltada para a preparação das equipes escolares acontece entre 08 a 20 de fevereiro de 2024. O término do ano escolar está previsto para o dia 20 de dezembro de 2023.

* Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul

