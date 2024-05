Prazo para declarar o Imposto de Renda termina nesta sexta-feira

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 termina, nesta sexta-feira (31). As entregas podem ser feitas internet durante o feriadão de Corpus Christi, pois a receita não estará atendendo.

Caso haja necessidade de comparecer presencialmente, é melhor declarar antes do feriado, já que as unidades só reabrirão dia 3 de junho. Cantadores orientam para que as pessoas busquem fazer declarações pré-preenchidas.

O delegado da Receita Federal em Mato Grosso Sul, Zumilson Custódio da Silva, alertou para os riscos daqueles que vão deixar para enviar a declaração no último dia. “Nós alertamos aos contribuintes que ainda não enviaram sua declaração que não deixem para o último dia”, orientou.

De acordo com último boletim emitido pela Receita Federal em Mato Grosso do Sul já foram entregues mais de 495 mil declarações. A estimativa é que sejam apresentados 623 mil documentos até nesta sexta-feira, quando termina o prazo de entrega.

Vale lembrar que os contribuintes que não entregarem a declaração do imposto de renda estão sujeitos à multa e complicações na malha fina da Receita Federal, como pontuou o contador, Amarildo Ferreira, “através do acesso gov.br ou certificado digital, é possível fazer a declaração pré-preenchida que já vem com as principais informações”, orientou.

