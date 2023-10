Prazo para inscrição de estágio no TJMS finaliza neste domingo

No dia 28 de setembro, o Diário da Justiça publicou o Edital nº01/2023, que anuncia a abertura do processo seletivo para estágio no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), em Campo Grande. As oportunidades de estágio abrangem diversas áreas, tais como Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo), Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, História, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

A seleção dos estagiários será conduzida pela empresa Super Estágios. Portanto, os interessados devem acompanhar as publicações e informações relacionadas ao processo seletivo no site.

Haverá reserva de vagas para candidatos com deficiência (10%), negros (30%) e indígenas (3%), em relação ao número total de vagas disponíveis em cada área de estágio.

As inscrições serão exclusivamente realizadas pela internet, durante o período de 27 de setembro a 15 de outubro de 2023. Outros métodos de inscrição não serão aceitos. Cada candidato poderá se inscrever para apenas uma área de estágio, e não será cobrada taxa de inscrição.

Os estagiários selecionados receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 855,50, além de um benefício de vale-transporte de R$ 204,60, totalizando uma remuneração mensal de R$ 1.060,10.

O processo seletivo ocorrerá inteiramente online, por meio de uma Prova Objetiva Online. Essa prova será de caráter eliminatório e classificatório para todas as áreas de estágio e consistirá de 50 questões de múltipla escolha abrangendo conhecimentos específicos, língua portuguesa e legislação. Cada questão terá cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E), sendo apenas uma delas correta.

A prova estará disponível no ambiente virtual no dia 22 de outubro, das 8h às 16h59min59s (horário de Mato Grosso do Sul), para realização. Não serão oferecidas outras datas ou horários para a aplicação das provas. Após as 17h, a prova será encerrada automaticamente, e quaisquer questões não respondidas não serão consideradas.

Os candidatos terão um tempo limite de dois minutos para responder e salvar cada questão. Uma vez iniciada a prova online, o candidato só poderá sair da página após concluir todas as questões. Caso haja desconexão por qualquer motivo, resultará na perda de uma questão, e ao reconectar, a questão não será visível, sem possibilidade de substituição da mesma.

Uma vez encerradas as questões ou esgotado o tempo, a prova não poderá mais ser acessada. É importante ressaltar que durante a prova não será permitida consulta. Além disso, o candidato só poderá utilizar um dispositivo eletrônico para acessar a prova e o site da Super Estágios, sendo vedada a comunicação com outros candidatos ou terceiros, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos para consulta (ex: telefone celular).

A divulgação dos resultados ocorrerá em listas separadas por curso e por tipo de vaga (lista geral, PCD, cotas raciais). O gabarito estará disponível no Painel do Estudante. Os candidatos terão o período de 23 a 25 de outubro para interpor recursos, sendo permitido um recurso por questão, de forma individual.

A validade do processo seletivo será de um ano, contando a partir da data de homologação, podendo ser prorrogada por igual período.