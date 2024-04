Pré-conferências de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde iniciam em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Conselho Municipal de Saúde (CMS), convida toda a população para participar da 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde de Três Lagoas e as pré-conferências. O objetivo é melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços de saúde no município.

O evento é fundamentado em três eixos principais:

Democracia, controle social e equidade na gestão participativa do trabalho e da educação em saúde.

Trabalho digno, seguro e humanizado no Sistema Único de Saúde (SUS): uma agenda estratégica para o Brasil.

Educação para o desenvolvimento do trabalho na produção da saúde e do cuidado das pessoas que fazem o SUS acontecer.

As pré-conferências consistem em quatro turmas, que visam preparar os participantes para o evento central, marcado para o dia 19 de abril, na câmara municipal, localizada na Rua Sunao Miura, 71, no bairro Santos Dumont. Para participar, é necessário realizar a inscrição de forma on-line.

A primeira turma ocorreu na quinta-feira (4), na Câmara Municipal de Três Lagoas, das 14h às 17h. As outras três estão programadas para os dias 9, 11 e 12 de abril, em locais diferentes, com entrada gratuita para toda a população.

Na primeira turma, o foco foram os profissionais de saúde das Unidades de Saúde do Novo Oeste, Santa Luzia, Jardim Maristela, Interlagos, Chácara Eldorado, Vila Haro, Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Academia da Saúde, Projeto Saúde na Escola, Promoção da Saúde: Centro de Especialidades Odontológico (CEO), Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), Hospital Auxiliadora e Hospital Regional Magid Thomé, entre outros.

Para participar das próximas turmas, é necessário se inscrever através dos links disponíveis de acordo com o público-alvo:

Turma II – 9 de abril, das 14h às 17h

Público-alvo: Profissionais de saúde das Unidades de Saúde do São Carlos, Nova Três Lagoas, Santa Rita, Arapuá: CCZ, Laboratório de entomologia e Endemias; CAPS ll, CAPS AD, Residência Terapêutica e Ambulatório de Saúde Mental; Assistência Farmacêutica; Hospital Auxiliadora e Hospital Regional Magid Thomé, e outros.

Local: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), localizado na rua Manoel Pedro de Campos, número 1050, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Turma III – 11 de abril, das 14h às 17h

Público alvo: Profissionais de saúde das Clínicas da SMS (Mulher, Criança, Idoso, Ortopedia, Fitoterapia, IST/Aids) CEM; UPA; SAMU; Laboratório municipal; imunização; VIGEP; VISA; VISAT; Vigilância Ambiental; Hospital Auxiliadora e Hospital Regional Magid Thomé; e outros.

Local: Câmara Municipal de Três Lagoas, rua Sunao Miura, número 71, no bairro Santos Dumont.

Turma IV – 12 de abril, das 14h às 17h

Público alvo: Profissionais de saúde das Unidades de Saúde do Jupiá, Vila Piloto, Vila Alegre, Jardim Atenas, Paranapungá, Santo André, Miguel Nunes; PNAISP; Docentes e discentes da UFMS, AEMS e SENAC; Hospital Auxiliadora e Hospital Regional Magid Thomé, e outros.

Local: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus II, localizado na avenida Ranulpho Marques Leal, número 3484, no Distrito Industrial II.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas