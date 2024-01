Pré-matrícula das escolas estaduais encerra nesta quinta-feira

O prazo para realização da pré-matrícula na Rede Estadual de Ensino (REE) finaliza nesta quinta-feira (4). O processo foi iniciado em novembro do ano passado.

Os pais e responsáveis das crianças e adolescentes que desejam ingressar nas escolas estaduais devem acessar o portal da Matrícula Digital e preencher os dados necessários.

A etapa é apenas o primeiro passo para o ingresso no ano letivo de 2024. A lista de estudantes designados será divulgada neste domingo (7). Após a designação, a família tem entre os dias 8 e 12 de janeiro para ir até a escola efetivar a matrícula, com os documentos obrigatórios que estão no pedido de pré-matrícula.

