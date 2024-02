Pré-sorteio da 'A Casa dos Sonhos' começa nesta sexta-feira; saiba como participar

O Grupo RCN de Comunicação vai presentear uma família três lagoense com uma casa ‘nova em folha’, com mobília e eletrodomésticos, através da ação promocional ‘A Casa dos Sonhos’. O primeiro pré-sorteio será realizado nesta sexta-feira (16).

O valor da premiação é de mais de R$ 200 mil. A casa sorteada terá dois quartos, banheiro, sala, cozinha e uma garagem. O imóvel tem um design e arquitetura moderna, com pintura da mais alta qualidade disponível no mercado. O prêmio é cumulativo.

Continue Lendo...

Conforme as regras da promoção, cada loja parceira terá um cliente pré-sorteado a cada sexta-feira do mês. Todos os participantes que forem selecionados em um determinado mês, vão participar de uma outra dinâmica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os ganhadores desta etapa serão classificados para a fase final, que deve ocorrer em outubro deste ano. Toda a dinâmica será transmitida ao vivo pela TVC HD, Canal 13.1, já começando pela primeira a ser realizada no dia 2 de março.

A promoção ‘Casa dos Sonhos’ é planejada pelo Grupo RCN desde 2016, e neste ano, pela primeira vez, está sendo colocada em prática, com o apoio e trabalho em equipe, como por lojas parceiras e por quem acompanha a trajetória do grupo.

A ação vai oportunizar os três-lagoenses a ganharem uma casa nova, como é o caso do Eduardo Custódio, de 19 anos, que trabalha como assistente de logística no munícipio. Ele já sonha em ter a casa própria e vê como uma grande oportunidade participar do sorteio.

“Porque estou começando a minha vida agora. Para mim começar a minha vida estruturada. Eu sei que é de degrau a degrau, mas já vai facilitar muito para morar sozinho e sair da casa do meu pai e ter minha vida”, expressou Eduardo Custódio.

O regulamento está disponível no site oficial 'A Casa dos Sonhos'.

Como participar

Para participar da promoção ‘A Casa dos Sonhos’ e concorrer a uma casa nova, basta comprar nas lojas parceiras, confira a lista abaixo:

- Estoque Materiais de Construção

- Tintas Velutex

- Postos Parati e Nikkey

- Instituto Visão Solidária

- Rede de Postos 7 Mares

- 7 Pharma

- DMS Fibra

- Colégio Exitus

- Comercial Mariano

- Casa das Cores

- Casa Alea

- Multisoldas

- Depósito de Gás Avenida

- Mega Tec

- Cassiplast

- Espaço Vip

- Chocoplast

- Quitutes da Teni

- Telas Concordia

- Pet Shop Cat e Dog

Confira a reportagem abaixo: