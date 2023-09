Preço da carne tem redução no varejo

Uma notícia positiva para os consumidores de carne bovina é a recente redução de preços em alguns cortes, aliviando o orçamento dos compradores.

De acordo com o índice de preços do consumidor divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), os preços da carne vêm diminuindo desde o início do ano.

No acumulado do ano, o preço da carne bovina em geral já apresenta uma queda de 9,36%, o maior declínio registrado desde 2018.

Continue Lendo...

Entre janeiro e julho, as maiores reduções de preço foram observadas no filé mignon e no contrafilé, ambos com uma diminuição de 17%. A alcatra teve uma queda de 11,05%, o acém de 8,49% e a picanha teve seu valor reduzido em 7,9%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a reportagem:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jJlBKix1Uzc?si=gbsYzizoQ4sdwOry" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>