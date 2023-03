Preço da gasolina pode chegar a R$ 6 em Três Lagoas

O mês de março começa com novo reajuste no preço do litro da gasolina, em Três Lagoas. Alguns postos de combustíveis já aplicaram aumento do valor nas bombas e os motoristas sentem o peso no bolso.

O percentual do aumento não foi divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), mas tem os proprietários de postos acreditam que o aumento no preço do litro poderá chegar a R$ 0,79 centavos. Dessa forma o litro da gasolina poderá ser comercializado para os motoristas por R$ 6.

