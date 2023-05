Preço de combustíveis e gás de cozinha começa a cair em Três Lagoas

Os motoristas que precisaram abastecer os veículos no fim de semana já começaram a notar a queda nos preços dos combustíveis, em Três Lagoas.

A redução de cerca R$0,40 no litro da gasolina e de R$0,44 no diesel, anunciada pela Petrobrás, ainda não foi totalmente repassada ao consumidor, mas já é possível notar a diferença nas bombas.

Como o novo preço passou a vigorar em menos de uma semana, os postos ainda estão vendendo combustíveis que foram comprados por valores mais altos das distribuidoras.

A Petrobrás também anunciou uma redução de 21,3% no preço do gás de cozinha para as distribuidoras. Alguns revendedores de Três Lagoas, já estão vendendo o botijão de 13 quilos mais barato. O preço que anteriormente era comercializado, de R$ 130,00, agora pode ser entregue na residência por R$ 120,00.

E para garantir que os novos reajustes anunciados sejam praticados, o Governo Federal informou que vai coordenar um mutirão nacional de fiscalização dos preços em postos de combustíveis. A operação contará com participação de órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, e será realizada no dia 24 de maio em todos os estados.

Confira a reportagem completa: