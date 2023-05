Preço do arroz sobe e chega a R$ 26 em Três Lagoas

Começo de mês, salário no bolso e hora de ir às compras e abastecer armário e geladeira. O Programa Municipal de Defesa do Consumidor – Procon TL – realizou duas pesquisas para auxiliar o consumidor três-lagoense a encher o carrinho com produtos alimentícios.

A pesquisa é referente aos itens da cesta básica e dos gêneros mais procurados. O levantamento foi feito em 09 redes de supermercados da Cidade e, o pacote de 5 kg de arroz, principal produto da cesta básica, atualmente custa entre R$ 18,98 e R$ 26,80.

O óleo de soja, em comparação à última pesquisa teve uma boa queda no preço, podendo ser encontrado por R$ 4,99 no estabelecimento mais barato e R$ 7,99 no mais caro. Em fevereiro, o produto estava com média entre R$ 6,90 e R$ 9.

Os gêneros alimentícios listam diversos produtos, na maioria, os hortifrutis. O quilo da banana nanica vai de R$ 2,99 a R$ 5,99. O repolho verde tem o menor preço a R$ 1,99 e o maior a R$ 5,99. Confira as pesquisas completas no documentos abaixo.