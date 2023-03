Preço do botijão de gás deve ser reajustado em março

O botijão de gás em Três Lagoas pode ser encontrado com valores que variam entre R$108 e R$115. Estes valores são praticados sem acrescimento da taxa de entrega, ou seja, quando o consumidor vai buscar direto na revendedora.

De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Procon, realizada no mês de fevereiro, em comparação com o último levantamento feito em agosto do ano passado, o valor do gás de cozinha tem se mantido estável. Cerca de 15 estabelecimentos foram consultados para a liberação destas informações.

