Preço do gás de cozinha em Três Lagoas está entre os mais altos de Mato Grosso do Sul

Recentemente, o preço médio do gás de cozinha teve mais um ajuste, em Três Lagoas, tornando-o um dos mais altos em Mato Grosso do Sul. Atualmente, o valor médio do gás GLP na cidade é de R$ 115,27, com um mínimo de R$ 110 e um máximo de R$ 128.

Três Lagoas fica atrás apenas de Coxim e Corumbá, onde os valores médios são de R$ 125 e R$ 117,57, respectivamente, representando uma diferença de 7% e 2%.

Enquanto isso, Campo Grande, apresenta o preço médio mais baixo no estado, em torno de R$ 103,08, marcando uma diferença de 10% em relação a Três Lagoas. O preço mais baixo também é encontrado em Campo Grande, onde o gás GLP pode ser adquirido por R$ 88, resultando em uma diferença de 20% em comparação com Três Lagoas.

O economista Eduardo Matos explicou as razões por trás dessas diferenças, destacando que Campo Grande tem uma alta demanda e oferta, além de custos logísticos mais baixos. Por outro lado, em Três Lagoas, apesar da grande demanda, a logística é mais difícil.

O gás de cozinha, em Três Lagoas, teve um reajuste de 1,4% entre a última semana de janeiro e a primeira de fevereiro. Desde o início do ano, o acumulado de reajustes chega a 1%. Na primeira semana do ano, o valor médio do gás era de R$ 114,09, e desde então o valor mínimo permaneceu inalterado.

