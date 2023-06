Preço do gás de cozinha tem queda e pode custar até R$ 115

O Procon de Três Lagoas divulgou uma pesquisa que aponta redução no preço do gás de cozinha em Três Lagoas, após a Petrobrás anunciar redução de 21,3% no preço médio de venda do gás de cozinha de 13kg para as distribuidoras.

Conforme o resultado, o gás de cozinha pode ser encontrado por valores que variam entre R$109 e R$115, com retirada no local. Contudo, os consumidores e proprietários de distribuidoras dizem que essa redução não foi tão significativa, pois no mês de maio houve um aumento no preço.

Confira a reportagem abaixo: