Preço de combustível cai e etanol pode ser encontrado a R$ 3,99

A ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) divulgou nova pesquisa de preços dos combustíveis e o levantamento indicou que houve queda no valor médio por litro entre os meses de julho e agosto.

O etanol comum, em Três Lagoas, teve redução de R$ 0,29 no preço médio para o consumidor. No mês de julho o valor do litro era encontrado em média a R$ 3,78 e, na primeira semana de agosto, a R$ 3,49. Já a gasolina aditivada de R$ 5,98 a R$ 5,92, a gasolina comum de R$ 5,66 a R$ 5,47, o óleo diesel S-10 de R$ 5,17 a R$ 4,99 e o óleo diesel comum de R$ 5,15 a R$ 5,04 .

Mesmo com os números apontados pela ANP, os motoristas podem encontrar valores ainda mais baixos nos postos de combustível dependendo da forma de pagamento. Em um desses postos, os motoristas podem pagar o valor de R$ 3,39 pelo litro do etanol e, optar pelo pagamento à vista. O mesmo ocorre também com os outros combustíveis.

Confira a reportagem abaixo: