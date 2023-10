Preço dos alimentos alivia inflação para mais pobres

A queda no preço de alimentos e bebidas aliviou o impacto da inflação, principalmente para as famílias com renda mais baixa. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), para as famílias de renda muito baixa houve deflação de 0,02% em setembro, marcando a quarta queda consecutiva.

Porém, o indicador avançou 0,57% entre as famílias de renda alta. De acordo com o IPEA, é considerada de renda muito baixa a família que recebe até 2 mil e 15 reais por mês. Já as de renda baixa estão entre 2 mil e 15 e 3 mil e 20 reais.

Entre os produtos que ficaram mais baratos em setembro, estão a batata, que caiu 10,4%, o feijão, com queda de 7,6%, a farinha de trigo, com baixa de 3,3%, as carnes, com queda de 2,9%, o leite, com baixa de 4,1% no preço, e o óleo de soja, com menos 1,2%.

O IPEA destacou que tanto na inflação acumulada de 12 meses quanto na de setembro, o custo dos alimentos foi o item que mais aliviou o orçamento dos mais pobres.