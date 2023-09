Preços da construção variam 0,18% em agosto

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) apresentou variação de 0,18% em agosto. A taxa é 0,05 ponto percentual menor do que o índice registrado em julho (0,23%). O resultado sofreu influência do aumento da mão de obra, que subiu 0,64%. Com isso, o acumulado do Sinapi nos últimos 12 meses é de 3,11%, abaixo dos 3,52% verificados nos 12 meses imediatamente anteriores. O índice de agosto de 2022 foi de 0,58%. Os dados foram divulgados hoje (12) pelo IBGE.

“Em agosto a parcela dos materiais voltou a apresentar queda, sendo o quarto mês a apresentar deflação no ano de 2023 – janeiro, maio, junho e agosto - dessa vez de 0,14%, ficando 0,15 ponto percentual abaixo da taxa registrada em julho, que estava próxima da estabilidade”, explica Augusto Oliveira, gerente da pesquisa. Na comparação com agosto do ano passado (0,69%), a parcela de materiais mostrou retração de 0,83 ponto percentual.

“Com acordos coletivos firmados em alguns estados, a mão de obra teve taxa de 0,64%, 0,11 ponto percentual acima do que foi observado em julho”, acrescenta Augusto. Em relação a agosto de 2022 (0,42%), houve alta de 0,22 ponto percentual.

Continue Lendo...

O custo nacional da construção, por metro quadrado, apresentou aumento em relação a julho, quando foi de 1.710,37, e chegou a R$ 1.713,52 em agosto, dos quais R$ 1.000,42 relativos aos materiais e R$ 713,10 à mão de obra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mato Grosso do Sul tem maior alta

O Mato Grosso do Sul (2,37%) foi o estado que registrou a maior taxa em agosto, em consequência do reajuste observado nas categorias profissionais e aumento na parcela dos materiais. Em seguida vieram Paraná (2,30%) e Rio Grande do Sul (1,44%), também influenciados pelos acordos coletivos firmados.

A Região Sul (1,46%) ficou com a maior variação em agosto, mesmo com a queda verificada na parcela dos materiais. Os acordos coletivos estabelecidos no Paraná e no Rio Grande do Sul foram determinantes para esse resultado. As demais regiões apresentaram os seguintes números: 0,04% (Norte), -0,05% (Nordeste), -0,06% (Sudeste) e 0,23% (Centro-Oeste).

Mais sobre o Sinapi

O Sinapi, uma produção conjunta do IBGE e da Caixa, tem por objetivo a produção de séries mensais de custos e dies para o setor habitacional, e de séries mensais de salários medianos de mão de obra e preços medianos de materiais, máquinas e equipamentos e serviços da construção para os setores de saneamento básico, infraestrutura e habitação.

As estatísticas do Sinapi são fundamentais na programação de investimentos, sobretudo para o setor público. Os preços e custos auxiliam na elaboração, análise e avaliação de orçamentos, enquanto os índices possibilitam a atualização dos valores das despesas nos contratos e orçamentos.

Consulte os dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil noSidra.A próxima divulgação do Sinapi, referente ao mês de setembro, será no dia 11 de outubro.

Fonte: Agência IBGE Notícias