Prefeito assina ordem de serviço da pavimentação e drenagem do bairro Jardim Oiti

O prefeito Angelo Guerreiro, acompanhado do secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), Osmar Dias, e demais vereadores e autoridades, deu Ordem de Serviço, na manhã desta quinta-feira (28), e autorizou o início das obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais de diversas ruas do Bairro Jardim Oiti.

O secretário da Seintra, Osmar Dias, disse que as obras se iniciam dentro dos próximos dias é um grande marco para esta região que se tornou tão importante para o município, após a inauguração do Hospital Regional. Depois da finalização desta etapa de obras, o bairro Jardim Oiti estará 100% pavimentado.

Osmar ainda reforçou que a região vai receber cerca de 1 km de drenagem e 3 km de pavimentação, e depois de finalizadas vai proporcionar ainda mais comodidade e segurança para os moradores do local.

Continue Lendo...

Representando os vereadores, o presidente da Câmara, Cassiano Maia, disse que esta é um importante obra, que vai trazer o Hospital Regional para dentro da cidade. O parlamentar ainda reforçou sobre a importância de a administração ter uma visão macro do município, para que possa atender às necessidades de toda a população, levando avanços e melhorias para os quatro cantos de Três Lagoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O prefeito Angelo Guerreiro explicou que assim como as demais obras em execução no município, as equipes realizam as escavações e preparam a drenagem de águas pluviais e, posteriormente, será realizado o serviço de pavimentação, fechando 100% do bairro asfaltado.

A obra será realizada com recursos próprios do município, um investimento de quase R$ 7 milhões. O chefe do executivo lembrou que uma de seus compromissos como gestor de Três Lagoas é de levar desenvolvimento para os bairros, chegando aos locais mais distantes, e entregando drenagem e pavimentação para as regiões que antes eram esquecidas.