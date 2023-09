Prefeito assina ordem de serviço para captação de águas pluviais e asfalto no Parque São Carlos

O Prefeito Angelo Guerreiro, acompanhado do secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), Osmar Dias, e demais vereadores e autoridades, deu Ordem de Serviço, na manhã desta quarta-feira (27), e autorizou o início das obras de microdrenagem e pavimentação de diversas ruas do Bairro Parque São Carlos.

De acordo com o secretário da Seintra, Osmar Dias, esta é a primeira etapa do projeto que vai iniciar na Rua das Marias, seguindo em direção à Rua Marcondes Leal. A segunda etapa será realizada posteriormente pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Durante a cerimônia, Osmar falou do quão gratificante é o trabalho que vem realizando como secretário, levando melhorias para diversos bairros de Três Lagoas e recebendo elogios por onde passam. Osmar ainda disse que estão conseguindo tornar realidade o que o prefeito imaginou e vão conseguir terminar a gestão com 85% da cidade pavimentada.

Representando os vereadores, o presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou sobre a importância de se trabalhar com planejamento e continuidade. Maia ainda destacou que os custos para a realização de obras de pavimentação e drenagem são importantes para o desenvolvimento pleno da região e que o prefeito Angelo Guerreiro está se preocupando com bairros que antes estavam esquecidos, levando melhoria na qualidade de vida da população local e estimulando o comércio local.

O Prefeito Angelo Guerreiro explicou que nesta etapa estão sendo realizadas as obras de microdrenagem, para que as águas que se acumulam durante as chuvas em determinadas regiões sejam levadas ao sistema de macrodrenagem e se dissipem, resolvendo desta forma um problema antigo e crônico da região que sofre muito com os alagamentos nas épocas chuvosas do ano.

Guerreiro ainda afirmou que vai finalizar o seu mandato com 100% das ruas do Parque São Carlos pavimentadas e com drenagem.

O projeto em pauta prevê pavimentação de diversas ruas do Bairro São Carlos. A pavimentação a ser executada englobará diversas ruas do bairro.

A obra prevê extensão total de 3.388,00 metros de pavimentação em CBUQ e 1.271 metros de drenagem, contemplado, ainda passeio com acessibilidade, e sinalização vertical com placas de orientação/advertência e horizontal, trazendo maior segurança aos usuários da via.

A obra será realizada pela empresa DP Barros Pavimentação e Construção Ltda e terá um investimento R$ 4.301.627,55.

