Prefeito autoriza obras no valor de R$ 12,9 milhões

O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) assinou nesta segunda-feira (27), ordem de serviço para a drenagem e pavimentação de ruas nos bairros Vila Maria e Jardim das Hortênsias.

As obras foram orçadas em R$ 12, 9 milhões e serão executadas pela GTX Engenharia, empresa vencedora da licitação.

Guerreiro informou que nesta primeira etapa não está prevista a pavimentação de todas as ruas do bairro Vila Maria. Destacou também que as obras de infraestrutura voltam a ser executadas após o período chuvoso.

