Prefeito critica quem joga lixo na rua

RECLAMAÇÃO

As chuvas registradas em janeiro e fevereiro em Três Lagoas têm causado transtornos aos moradores de diversos bairros. No Vila Alegre, por exemplo, o piscinão- sistema de captação de águas pluviais- transbordou com essa chuvarada, isso porque, as bombas do local foram furtadas, não sendo possível esvaziar ou diminuir o nível de água do local e até agora não foi providenciada pela prefeitura a reposição de outras.

ALERTA

O novo chefe da Defesa Civil de Três Lagoas, João Luiz, tem gravado vários vídeos e divulgado nos aplicativos de mensagens, orientando os moradores à respeitos dos pontos críticos de Três Lagoas neste período de chuva. A intenção é que os moradores evitem transitar por locais que alagam, que tenham algum obstáculo, para evitar acidentes, como o registrado no último domingo, quando uma motorista caiu com um veículo dentro de um buraco no bairro Vila Haro, região que recebe obras de macrodrenagem.

DIRETO

Durante abertura dos trabalhos do Legislativo de Três Lagoas nesta semana, o prefeito Ângelo Guerreiro, não poupou críticas. Uma delas, foi em relação as pessoas que jogam lixo nas vias públicas, inclusive, as que varrem folhas para os bueiros, contribuindo para o entupimento dos sistemas de captação de águas pluviais. Outra fala dura do prefeito foi direcionada aos “espertalhões” que, segundo ele, têm casas, têm condições financeiras e se infiltram no meio daqueles que, realmente precisam de uma moradia popular. A fala ocorreu devido a presença de famílias que invadiram uma área da prefeitura no bairro São João, e que compareceram na Câmara com faixas e cartazes, pedindo apoio do Executivo e Legislativo, para resolver a falta de moradia.

HABITAÇÃO

Em relação a moradias populares, Guerreiro disse que é preciso aguardar o posicionamento do Governo Federal em relação a habitação. Segundo ele, casas populares são construídas em parcerias entre Município, Estado e União. E que no governo de Bolsonaro, não houve nenhuma parceria para esse tipo de projeto. “Não faço falsa promessa”, disse.