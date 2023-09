Prefeito 'cutuca' empresas de celulose por não plantarem árvores frutíferas

ELOGIOU

Durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (21), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o ex-presidente Michel Temer (MDB), elogiou a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. “Ela exerce sua função relevantíssima no governo federal e tem todas as condições para disputar qualquer espécie de cargo eletivo. Eu não tenho a menor dúvida disso”, afirmou Michel Temer.

MIGRAÇÃO

O PSDB deve ser um dos partidos que vai receber maior número de pretensos candidatos ao cargo de vereador nas eleições de 2024. Isso porque há candidatos que estão com receio de estarem em partidos que não conseguirão atingir o quociente eleitoral que será de 4 mil votos em Três Lagoas. O PSDB, do atual prefeito Ângelo Guerreiro, terá como candidato o presidente da Câmara, Cassiano Maia. O partido deve surgir forte para o pleito de 2024.

CRITICOU

Na semana que se comemorou o Dia da Árvore e os 20 anos do viveiro municipal, o prefeito Ângelo Guerreiro criticou as empresas de celulose de Três Lagoas por não plantarem um pé de árvore frutífera no município. Segundo ele, os animais estão vindo todos para a cidade em busca de alimento devido a plantação de eucalipto.