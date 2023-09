Prefeito de Três Lagoas participa de reuniões no Senado Federal para tratar sobre reforma tributária

O prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, assim como outros chefes do executivo de diversos municípios do país, esteve em Brasília na tentativa de conseguir rever a redação da reforma tributária, pois segundo os gestores, com a redação atual, milhares de municípios perdem recursos.

Guerreiro se reuniu com o senador Nelsinho, a senadora Tereza e o deputado Geraldo Resende, na quarta-feira (13), para discutir o assunto e ressaltou que “nossos municípios vão perder recursos significativos caso seja aprovada a reforma tributária da forma como está.”

Além dos prefeitos, a Associação dos Municípios Sedes de Usinas Hidrelétricas Elétricas (Amusuh), está trabalhando, no sentido de convencer os senadores, apresentando estudos que mostram grandes perdas a boa parte dos municípios.

Prefeitos de vários municípios filiados à Amusuh estão se revezando nas reuniões e, além de Angelo Guerreiro, estiveram presentes no gabinete dos senadores Lucas Barreto, do Amapá e Dr. Hiran, de Roraima, o prefeito Edinho Nakasato, de Anaurilândia, além do deputado estadual Roberto Hashioka, acompanhados da secretaria executiva da Amusuh, Terezinha Sperandio.

A Amusuh já protocolou nova proposta aos senadores da Comissão de Constituição e Justiça que será analisada pelos parlamentares. “Nesta proposta estamos mostrando aos senadores que eles precisam mudar o projeto para evitar perdas significativas em 1.764 municípios brasileiros, dentre esses, 66 de MS”, destacou Guerreiro.