Representantes de partidos políticos estão articulando entendimentos visando as eleições de 2024. Na última semana, as principais lideranças do PSDB e MDB, em Mato Grosso do Sul, se reuniram para discutir a possibilidade de aliança entre as agremiações.

Em Três Lagoas, segundo o presidente do diretório municipal do PSDB, o prefeito Ângelo Guerreiro, os partidos também devem caminhar juntos, seguindo a orientação do diretório estadual.

