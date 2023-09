Prefeito destrava recursos para Três Lagoas na Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste

O prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, esteve na Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco), na manhã desta quinta-feira (14), reunido com o chefe de gabinete Rafael Severo e os diretores Henrique Carvalho e Raimundo Veloso, destravando recursos para obras de pavimentação e drenagem e edificação.

Os recursos foram viabilizados anteriormente por ações do próprio prefeito com parlamentares, mas registravam atraso no processamento. Desse modo, os técnicos designados pela superintendente Rose Modesto já buscaram informações da tramitação e trabalham para acelerar a liberação dos recursos.

Além da ida para conseguir acelerar o processo de liberação desses recursos, o chefe do executivo também apresentou um portfólio com novos projetos técnicos com foco em obras para unidades de saúde, infraestrutura e setor de cultura.