Prefeito e vereadores se reúnem com ministra do Planejamento e Orçamento

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), participou nesta semana de uma reunião com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, em Brasília, para tratar de investimentos para o município. Um dos assuntos abordados também foi a retomada da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3), paralisada desde dezembro de 2014.

O presidente da Câmara Cassiano Maia (PSDB) e os vereadores Antônio Empeke Júnior (MDB) e Marcus Bazé (DEM), participaram da reunião, que contou também os secretários de Governo, Daynler Martins Leonel, e de Saúde, Elaine Fúrio.

Conforme a ministra Simone Tebet, a retomada da UFN 3 é tratada como prioridade em sua gestão frente ao Ministério do Planejamento.

No mês passado, a ministra se reuniu com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e outros integrantes da nova diretoria da estatal para tratar da UFN 3. Em abril, está agendado um novo encontro entre a ministra e a direção da Petrobras, quando deve ser definido o futuro da fábrica. Segundo a ministra, Prates será efetivado no cargo pela assembleia geral de acionistas, que se reúne em abril, momento em que ele poderá discutir efetivamente o assunto.

A expectativa para a retomada da UFN 3 é grande, pois contribuirá para a geração de empregos e aquecimento da economia. Cerca de 7 mil trabalhadores devem ser contratados. Essa é a previsão da mão de obra para a retomada da UFN 3, que foi projetada para produzir 1,2 milhão de toneladas de ureia e 761.000 toneladas de amônia por ano.

AGENDA

O prefeito e vereadores cumpriram ampla agenda em Brasília nesta semana apresentando projetos em busca de recursos para a execução de obras. Vários projetos técnicos, principalmente da área de saúde e infraestrutura, foram entregues aos representantes da bancada federal de Mato Grosso do Sul e nos ministérios.

Além de Tebet, Guerreiro se reuniu também com a ministra dos Esportes, Ana Moser e com os senadores Nelsinho Trad e Tereza Cristina, bem como com os deputados federais, Geraldo Resende, Vander Loubet.