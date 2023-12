Prefeito solicita R$ 50 mi para obra de infraestrutura

O prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro (PSDB), solicitou um aporte no valor de R$ 50 milhões ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para fins de investimento em obras de drenagem e pavimentação asfáltica. O recurso será aplicado em ruas dos bairros Capilé, Eldorado, Jardim Alvorada, Jardim Rodrigues, Vila Haro, Vila Verde Violeta 1 e 2, e parte do Jardim Maristela. “Eu já estou com o projeto pronto para protocolar junto ao Governo, para que a equipe analise e veja se é possível entregar um novo aporte para Três Lagoas. Agora falta o ‘sim’. O ‘não’, eu sei que não vamos ter, pode não ser um ‘sim’ completo, mas um ‘sim’ razoável nós vamos ter”, frisou o prefeito.

O Secretário de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Osmar Dias Pereira, também entregou um projeto para a construção de um estacionamento na avenida Jary Mercante, que está em processo de obras. Os pedidos foram feitos durante a passagem do governador Eduardo Riedel (PSDB) por Três Lagoas com a comitiva composta pelo secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha e o secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo. A visita ocorreu na última quarta-feira (13) e terminou sem anúncios oficiais de novas obras para o município, e sem a resposta aos pedidos encaminhados pela prefeitura.

No entanto, de acordo com o governador, que esteve em Brasília na terça-feira (12), para uma reunião com o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o Estado recebeu um valor de R$ 2,38 bilhões a serem investidos em rodovias, pavimentação urbana e saneamento básico nos municípios. Segundo Riedel, parte deste recurso será investido em Três Lagoas, mas não entrou em detalhes. “Para os próximos três anos, nós já temos uma linha de trabalho comprometida com o planejamento em Três Lagoas. Temos uma linha de trabalho para pavimentação nos 79 municípios, é o que eu quero priorizar. E Três Lagoas vai ter uma parte boa desse investimento”, disse.

Visita

A agenda oficial do Governo Estadual e da prefeitura ocupou toda a manhã de quarta-feira, percorrendo quatro obras que estão em andamento e fazem parte da parceria entre o Estado e o município. Foram visitadas as obras de pavimentação asfáltica e drenagem na MS-320, que liga Três Lagoas a Paraíso das Águas, que ainda está na primeira etapa de execução, sendo finalizada nas proximidades da ponte sobre o Ribeirão Campo Triste. As obras na avenida Custódio Andries, estão 85% concluídas, e na avenida Jary Mercante, com 80% em andamento, também foram vistoriadas pela comitiva governamental.

A construção do novo Shopping Popular, que vai contar com 170 lojas e 18 boxes de alimentação, ainda está em 12% de andamento, e foi criticada pelo prefeito. “As obras estão atrasadas, devido a um retrocesso da empresa que está fazendo o serviço. Mas a gente já está apertando para que entregueo mais rápido possível.”