Prefeitura abre inscrições para processo seletivo com 330 vagas

Estão abertas a partir desta segunda-feira (11), as inscrições para o processo seletivo para diversos cargos na Prefeitura de Três Lagoas. Ao todo, 330 vagas foram abertas para atender a demanda das secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social.

O processo seletivo tem duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. As inscrições serão realizadas no período entre 11 de dezembro até as 23h59 minutos do dia 22 de dezembro de 2023, apenas pela internet, no endereço eletrônico onde está disponibilizado o formulário de inscrição para preenchimento.

Continue Lendo...

O edital com detalhes do processo seletivo foi publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (11). Os salários variam de R$ 5 mil a R$ 2.167,95.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vagas para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS):

Psicólogo

9 vagas

R$ 5.002,98

Assistente social

25 vagas

R$ 5.002,98

Educador social

53 vagas

R$ 5.002,98

Psicólogo

1 vaga

R$ 5.002,98

Assistente social

1 vaga

R$ 5.002,98

Enfermeiro

1 vaga

R$5.002,98

Vagas para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec):

Psicólogo

9 vagas

R$ 5.002,98

Profissional de Apoio à Inclusão Escolar (PAIE)

60 vagas

R$ 4.420,55

Vagas para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS):

Agente de combate à Endemias – borrifação

10 vagas

R$ 2.640,00

Agente de combate à Endemias – mutirão dengue

10 vagas

R$ 2.640,00

Artesão

1 vaga

R$ 2.167,95

Assistente social

6 vagas

R$5.002,98

Atendente de farmácia

2 vagas

R$ 2.167,95

Cozinheira

1 vaga

R$ 2.167,95

Cuidador plantonista

4 vagas

R$ 2.167,95

Educador físico

1 vaga

R$ 2.501,49

Enfermeiro - urgência e emergência - plantonista

5 vagas

R$ 466,11

Enfermeiro (atenção primária à saúde)

16 vagas

R$ 5.002,98

Fisioterapeuta

4 vagas

R$ 5.002,98

Fonoaudiólogo

4 vagas

R$ 5.002,98

Médico clínico geral

5 vagas

R$ 5.836,82 + produtividade de até R$ 11.673,64

Médico anestesiologista

1 vaga

R$ 4.169,15 + produtividade de até R$ 8.338,30

Médico endocrinologista pediátrico

1 vaga

R$ 4.169,15 + produtividade de até R$ 6.253.

Médico endocrinologista

1 vaga

R$ 4.169,15 + produtividade de até R$ 8.338,30

Médico ginecologista

1 vaga - R$ 5.836,82 + produtividade de até R$ 11.673,64

Médico pediatra - plantonista

4 vagas

R$ 1.638,88

Médico reumatologista

1 vaga

R$ 4.169,15 + produtividade de até R$ 6.253,73

Médico neuro pediatra

1 vaga

R$ 5.836,82 + produtividade de até R$ 11.673,64

Urologista (Cadastro de Reserva)

R$ 5.836,82 + produtividade de até R$ 11.673,64

Motorista

16 vagas

R$ 2.501,49

Motorista/socorrista

1 vaga

R$ 200,44 por plantão de 12 horas

Nutricionista

6 vagas

R$ 5.002,98

Psicólogo

9 vagas

R$ 5.002,98

Terapeuta ocupacional

4 vagas

R$ 5.002,98

Psicopedagogo clinico (Cadastro Reserva)

R$ 5.002,98

Técnico em atendimento de regulação médica – plantonista

R$ 166,75 (12x36)

Téc. de laboratório

1 vaga

R$ 2.501,45

Técnico de Raio X

1 vaga

R$ 2.835,03

Técnico de enfermagem

15 vagas

R$ 2.501,45