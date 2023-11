Prefeitura abre licitação para construção de Parque Linear

Prefeitura de Três Lagoas abriu licitação para a contratação de empresa interessada na execução das obras do Parque Linear, que será implantado no trecho entre a rua João Dantas Filgueiras até a avenida Ranulpho Marques Leal, trecho da área de servidão por onde passavam os trilhos da antiga estrada de ferro Noroeste do Brasil (NOB),localizado ao longo da avenida Rosário Congro. O projeto foi orçado em R$ 9 milhões e consiste na construção de pista de caminhada, de skate, ciclovia, áreas de esporte, quadras de areia, de vôlei, academias, playground, bancos, entre outros.

Aos poucos o trecho urbano da área que serviu de passagem dos trens vai tendo nova ocupação. A ideia da prefeitura é valorizar esta área nobre da cidade com instalação de espaço para a prática de atividades físicas e de lazer, além de melhorar o visual nesse espaço que estava tomado por mato e abandonado.

Além da feira central construída nessa região, a área da antiga NOB vai abrigar também o novo Camelódromo e a Cidade Luz, um espaço que será utilizado para eventos e exposições artísticas e culturais. Uma escultura, com formato das três lagoas da cidade, também foi construída nessa área que está recebendo asfalto e calçamento.

A prefeitura reformou também um dos barracões da antiga ferrovia, que agora abriga o terminal rodoviário do transporte público.