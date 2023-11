Prefeitura alerta para pessoas entrando na 1ª e 2ª lagoa e risco de afogamento

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), alerta a população sobre o risco de afogamento na segunda e na primeira lagoa. O reforço nesta informação se deve a essa nova onda de calor que atinge a cidade e faz com que pessoas, principalmente crianças e adolescente, busquem alternativas para se refrescarem.

Além do reforço na comunicação midiática, a pasta instalou há dois meses diversas placas nos arredores dos lagos informando do risco de afogamento. “No entanto, registramos furto de diversas dessas placas, mesmo assim, fizemos novas e recolocamos no lugar, sabendo do risco que é pessoas adentrarem os lagos ou mesmo, as lagoas de contenção que ficam no entorno”, explicou o secretário da pasta, Mauro De Grandi.

A Semea pede a colaboração da população para que ao ver alguém retirando, quebrando ou furtando as sinalizações, chame a Polícia Militar pelo 190 imediatamente. “Inclusive, no final do mês passado a Defesa Civil já havia alertado sobre os riscos de banho nesses locais e, agora, estamos voltando novamente ao assunto, pois ainda está ocorrendo de adolescentes serem flagrados no local, mesmo com placas de sinalização”, informou De Grandi.

Vale destacar que além do risco de afogamento que as bacias de contenção representam, que por si só já é algo muito grave, elas podem trazer doenças para quem entra em contato com a água, pois recebem os dejetos jogados nas ruas dos bairros adjacentes, como fezes de animais, lixo doméstico descartado indevidamente, animais mortos, entre outros.

Além da ampliação da sinalização nos locais, a Defesa Civil está fiscalizando e vai autuar os responsáveis por essas crianças e adolescentes flagrados no local e encaminhar a denúncia às autoridades competentes para que tomem as devidas medidas a fim de evitar que essa cena se repita e preserve o bem-estar e a vida de todos.