Prefeitura altera horário de expediente na sexta-feira devido à Festa do Folclore

Em consideração aos muitos servidores da Prefeitura Municipal envolvidos na organização e execução da 33ª Festa do Folclore, que ocorre do dia 17 a 20 de agosto, o prefeito Angelo Guerreiro publicou no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul desta quinta-feira (17), o Decreto nº 637 que altera o horário de expediente das repartições públicas municipais na sexta-feira (18).

A decisão foi tomada sob a consideração de que há contribuição significativa dos servidores municipais, principalmente fora dos horários comuns de expediente público, nos preparativos, ornamentação e apresentações culturais no evento, demonstrando comprometimento desde os estágios iniciais até a organização final do local da festa.

Com isso, de acordo com o decreto, o expediente nesta sexta-feira (18) será das 7h às 13h, sendo que o efeito não se aplica apenas às repartições e aos servidores cuja atividades sejam consideradas essenciais e devam ocorrer de forma contínua.

Continue Lendo...

Importante destacar que os setores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), não estão inclusos neste decreto, logo, todas escolas, CEIs e demais serviços destas pastas terão funcionamento normal.

Outro ponto destacado no texto é que, caso o servidor seja solicitado por seus superiores hierárquicos a trabalhar após o fim do expediente estabelecido (após às 13h), sua presença é obrigatória sob pena de falta no período requisitado.