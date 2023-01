Prefeitura anuncia programação de carnaval e foliões terão 'CarnaTrês'

Os foliões e amantes do carnaval já podem preparar a fantasia. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), divulgou , nesta segunda-feira (23) a programação oficial do "CarnaTrês 2023".

Serão três noites (18, 19, e 20 de fevereiro) e uma matinê (21), todos com animação de DJ’s e das bandas ‘Arte e Alta Tensão’. No dia 20, a festa começa com a concentração de blocos carnavalescos, entre eles, os “Pagodeiros Somos Nós” e, na sequência, os shows das bandas.

O CarnaTrês 2023 será realizado, na Esplanada NOB, a partir das 20h e, a matinê, terá início às 14h. A programação completa e detalhes sobre o evento podem ser acompanhados pelas redes sociais oficais da prefeitura.