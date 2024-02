Prefeitura aplica 82 multas a proprietários de terrenos

A Prefeitura de Três Lagoas já aplicou 82 multas aos proprietários de terrenos baldios sujos na cidade neste início do ano. As multas vão de R$ 86 a R$ 12,4 mil. Imóveis tomados por mato e com lixo são as principais reclamações de moradores e vereadores. Aumentar as fiscalizações tem sido uma das principais indicações na Câmara Municipal neste início de ano.

A prefeitura, além de fiscalizar, tem feito a limpeza e roçada dos terrenos que se encontram em situação crítica. Os custos do serviço são cobrados dos proprietários, já que o município não tem obrigação de limpar terrenos de particulares, apenas áreas públicas. Mas, quando o terreno coloca em risco a saúde da população, devido ser local com acúmulo de lixo, entulhos e com recipientes que servem para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e leishmaniose, além de servir de abrigo para escorpiões, a prefeitura faz a limpeza.

Continue Lendo...

Segundo a diretora de Fiscalização, Marília Gabriele Berlato, é mais viável o proprietário limpar o terreno, do que arcar com as despesas da limpeza feita pela prefeitura.

De acordo com decreto municipal, não existe mais notificação aos proprietários. O fiscal se deparando com o terreno sujo, automaticamente o dono é multado. Segundo a prefeitura, atualmente existem cerca de 40 mil imóveis não edificados em Três Lagoas, e muitos se encontram sujos.

A diretora de fiscalização pede também a colaboração da população para não jogar lixo e não descartar materiais inservíveis nos terrenos. A prefeitura disponibiliza caçambas, entre outros meios para a destinação correta do lixo.