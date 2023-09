Prefeitura apresenta proposta do Projeto de Lei do Orçamento Anual de 2024

A Prefeitura de Três Lagoas ouviu a população com a realização de enquetes online e audiências públicas presenciais e, na noite de quarta-feira (20), no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, apresentou a proposta do Projeto de Lei do Orçamento Anual de 2024 (LOA) com base nos resultados coletados.

Esse levantamento e formulação da proposta é uma iniciativa das Secretarias Municipais de Finanças, Receita e Controle (Sefirc) e Governo e Políticas Públicos (Segov), através do Programa de Metas. Com essa apresentação, novas alterações e adições serão feitas ao projeto que, posteriormente, segue para a Câmara Municipal abrir votação e, se aprovado pela maioria, se tornar um projeto de lei.

De acordo com a secretária da pasta, Soyla Garcia, esse ano a Administração Municipal se empenhou em conseguir ampliar ainda mais a participação popular. “Com a realização de três audiência públicas prévias em pontos estratégicos da cidade e essa final, além da abertura de enquete online no site da Prefeitura e nas redes sociais, conseguimos ouvir quase 440 opiniões, e isso fez diferença na montagem dessa proposta”, comentou.

Conforme a equipe envolvida, inicialmente a proposta previa um orçamento na casa dos 1 bilhão e 215 milhões de reais, porém após a coleta da opinião pública, esse orçamento passou para 1 bilhão e 300 milhões.

Em sua fala, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Cassiano Maia, ressaltou que quando secretário de finanças, no início da gestão Angelo Guerreiro, um dos pontos mais citados e pedidos pela população como importante foi a segurança pública e infraestrutura.

“Ouvimos a população e colocamos ações em prática e, hoje, Três Lagoas é reconhecidamente referência nas duas áreas, ou seja, a participação popular nesse processo de planejamento é muito importante”, destacou o parlamentar. Confira a proposta apresentada.