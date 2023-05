Prefeitura compra Paranaíba Tênis Club para atender projetos sociais

Após mais de dez anos sem funcionamento, o Paranaíba Tênis Club foi vendido para a Prefeitura de Paranaíba. A intenção da administração municipal é investir, ainda este ano, cerca de R$ 2 milhões em reformas. E, a previsão é de que, em 2024, o projeto seja inaugurado. Trinta e sete sócios remanescentes do clube realizaram a última assembleia geral do clube, aprovando os termos da negociação fechada em R$ 4,5 milhões.



Com reforma das instalações para criação de um centro de lazer que atenda crianças, o local deverá abrigar a Secretaria de Cultura. Devem passar por reforma, quadras de esportes, campos de futebol, ginásio de esportes, piscina semiolímpica, salão de festas e demais instalações. Um dos primeiros passos será a troca dos tacos do ginásio de esportes para que a cidade tenha um ginásio dentro da área urbana.



“Durante a assembleia com os sócios ficou esclarecido que o passado do PTC será preservado, bem como sua valorização imobiliária. Desta forma, a prefeitura adquiriu o Paranaíba Tênis Club, que agora será denominado PTC Prefeitura Municipal e destinado à projetos sociais, de esporte e cultura, para as crianças. Além do mais, teremos um ginásio de esportes no centro da cidade e também um salão de eventos do Município, ou seja, foi uma compra excelente sob diversos aspectos’’, destacou o prefeito Maycol Queiroz.



O chefe do Executivo ressaltou que o local será destinado estinado para uso de projetos sociais, culturais e esportivos, destacando que muitas crianças não têm acesso aos benefícios do lazer. “As crianças com seis anos não brincam mais, elas pegam um celular, porque muitas vezes os pais não têm o que oferecer aos filhos”.



O clube publicou edital de convocação para realizar, no dia 2 de maio, uma Assembleia Geral Extraordinária com os sócios proprietários em gozo de seus direitos estatutários, conforme o artigo 107 do seu estatuto para alienar o imóvel.