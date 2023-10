Prefeitura contrata empresa de segurança para eventos

Para garantir a segurança em eventos, a prefeitura contratou empresa terceirizada para executar esse tipo de serviço, em Três Lagoas. O objetivo é evitar ocorrências de brigas e situações de conflitos entre pessoas, furto, entre outros tipos de violência. A empresa é especializada em segurança não armada, para controle de acesso, revistas pessoais e segurança preventiva. De acordo com a secretaria municipal de Administração, foi realizada a licitação para um novo contrato porque o atual irá vencer no mês de dezembro.

“A empresa vai oferecer serviços em eventos oficiais da prefeitura e que constam no calendário, como a do folclore e carnaval. É necessário manter a segurança da população e de todo o espaço. Outros eventos são as ações natalinas e comemoração do Ano Novo”, pontuou o secretário de Administração, Gilmar Tabone.

Ele explica que esse tipo de contrato já é existente, mas vence a cada cinco anos. Nesse caso, se manteve a mesma empresa. São oferecidos oito horas de serviço, com valor superior a R$ 180, em diária média por pessoa.

EVENTOS

Em um grande evento, por exemplo, a segurança chega a ser mantida por 80 pessoas, na equipe da empresa. No dia de Finados, em 2 de novembro, também há pessoas contratadas para monitorar o fluxo no cemitério e evitar qualquer incidente.