Prefeitura convoca 165 aprovados em concurso para Saúde, Educação e Assistência Social

Foi publicado nesta sexta-feira (13) duas convocações para assinatura do Termo de Posse de 165 candidatos aprovados em concurso público, que serão empossados nas secretarias de Educação e Cultura (Semec), Saúde (SMS), Assistência Social (SMAS) e Meio Ambiente e Agronegócio (Semea). A cerimônia será na próxima quinta-feira (19), no Crase “Coração de Mãe”.

A convocação 001/SEMAD/DRH/2023 é destinada aos candidatos aptos, após etapa de exame médico admissional e entrega de documentação exigida para o cargo, da SMS, SEMEA e SMAS, já a convocação 002/SEMAD/DRH/2023 é voltada para os aprovados lotados na SEMEC.

Os documentos e todas as informações referente à cerimônia estão disponíveis no site da Prefeitura, na opção Diário, no Diário da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), edição nº 3258. Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.

Serviço:

Cerimônia de Posse

Data: Dia 19 (quinta-feira)

Horário: 17 horas

Local: Crase “Coração de Mãe”,

Endereço: Avenida Clodoaldo Garcia, nº 2355 – Vila Haro