Prefeitura convoca 20 professores temporários para exames e atribuição de aulas

A Secretaria Municipal de Administração (Semad) publicará na sexta-feira (9), no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul (Assomasul), a resolução 020/Semad/2023, convocando 20 professores para realização de exames, entrega de documentação e atribuição de aulas, na terça-feira (13 de junho).

Os convocados vão atuar em caráter temporário, conforme previsto no art. 100 da Lei nº 1.609/2000, para o ano letivo de 2023. A realização dos exames admissionais será no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SesMT). Já a entrega de documentação comprobatória ao cargo e a atribuição de aulas no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).

Vagas:

3 – professor de arte

1 – professor de ciências

1 – professor de língua portuguesa

3 – professor de educação física

7 – professor de ensino fundamental

4 – professor de educação infantil

Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato pelo telefone (67) 99155 1162.