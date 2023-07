Prefeitura convoca 51 aprovados em concurso para exames admissionais

A administração municipal convocou 51 candidatos classificados no Concurso Público de 2021, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, edital nº 016/2022, para dar sequência ao processo de posse, por meio de exames admissionais e entrega de documentação, no dia 3 de agosto.

A resolução nº 021/2023 foi publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), edição nº 3383, data de 17 de julho. Os novos servidores vão atender a demanda das secretarias de Saúde (SMS), Assistência Social (SMAS), Finanças (SEFIRC) e Gabinete.

Os convocados devem comparecer no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme agendamento divulgado no Diário, para realização dos exames. A entrega de documentação, no Departamento de Tecnologia da Informação, ambos setores da Secretaria Municipal de Administração (Semad).

Todas as informações referentes aos exames e documentação estão disponíveis no site da Prefeitura, na opção Diário. Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.

Relação da quantidade de convocados por cargos:

19 – técnico administrativo

09 – técnico em enfermagem

07 – farmacêutico bioquímico

06 – médico plantonista

02 – cirurgião dentista

02 – cirurgião dentista

01 – cirurgião dentista

03 – médico cardiologista

01 – médico radiologista e diagnóstico por imagem

01 -pedagogo

Exames admissionais:

SESMT

Rua Dr. Munir Thomé, 949

Telefone: (67) 3929 1130, (67) 99155 4263 e (67) 99276 4933

Entrega de documentação:

Departamento de Tecnologia da Informação

Rua Oscar Guimaraes 541- Centro

Telefone: (67) 99155-1162