Prefeitura convoca 75 aprovados em concursos de 2018 e 2021; veja a lista

Mais 75 candidatos aprovados nos concursos públicos da Prefeitura de Três Lagoas foram convocados nesta segunda-feira (30), para realização de exames médicos e entrega de documentação comprobatória, dos dias 7 a 9 de fevereiro. A resolução nº 001/2023 da Secretaria Municipal de Administração (Semad) foi publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomassul), edição nº 3269. Confira a lista.

Os convocados devem comparecer no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SesMT), localizado na avenida Eloy Chaves, 521, Centro, conforme agendamento divulgado no Diário, para realização dos exames. Já para entrega de documentação, no Departamento de Recursos Humanos da Semad, na rua Joaquim Tiago da Silva, 288 – Jardim Morumbi (Antigo Prédio Detran).

De acordo com a Semad esta foi a última convocação referente ao concurso público de 2018, que teve sua data prorrogada em 2021, conforme decreto nº. 103/2022 que estabeleceu a data final para o dia 7 de fevereiro de 2023.

Todas as informações referentes aos exames e documentação estão disponíveis no site da Prefeitura, na opção Diário. Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.

Relação da quantidade de convocados por cargos:

02 – agente comunitário de saúde –Novo Oeste

06 – agente comunitário de saúde – Chácara Eldorado

12 – enfermeiro

01 – fisioterapeuta (Distrito de Arapuá)

07 – psicólogo

01 – rádio operador plantonista

01 – médico radiologista

03 – educador social

04 – auxiliar em saúde bucal

01 – cirurgião dentista – endodontista

01 – contador

01 – fonoaudióloga

01 – médico cardiologista

01 – médico oftalmologista

01 – médico pediatra

09 – médico da família

20 – técnico em enfermagem

03 – pedagogo