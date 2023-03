Prefeitura convoca candidatos aprovados no concurso da área da Saúde

A Prefeitura de Três Lagoas convoca 32 candidatos aprovados no concurso público de 2021, edital 016/2022, para dar prosseguimento aos procedimentos de entrega de documentos e exames admissionais, no dia 29 (quarta-feira). Os selecionados vão atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Os selecionados deverão comparecer no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) para realização de exames e no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), para entrega de documentação comprobatórios ao cargo.

A resolução nº 011/2023 da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) foi publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), nesta quarta-feira (22), edição nº 3304.