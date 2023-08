Prefeitura convoca mais 66 aprovados no concurso público de 2021

Foram convocados nesta sexta-feira (4), 66 candidatos classificados no Concurso Público de 2021, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, edital nº 016/2022, para dar sequência ao processo de posse, por meio de exames admissionais e entrega de documentação, nos dias 21 e 22 de agosto.

A resolução nº 024/2023 foi publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), edição nº 3397. Foram convocados 65 professores para educação infantil e 1 professor de ciências para Educação no Campo.

Os convocados devem comparecer no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt), conforme agendamento divulgado no Diário, para realização dos exames. A entrega de documentação, no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec)

Todas as informações referentes aos exames e documentação estão disponíveis no site da Prefeitura, na opção Diário. Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.

SERVIÇO

Os exames admissionais serão na Sesmt, localizado na rua Dr. Munir Thomé, número 949, mais informações pelos números (67) 3929 1130, (67) 99155 4263 e (67) 99276 4933.

A entrega de documentação será no Recursos Humanos Semec, localizado na rua Alexandre Costa, (Portão Lateral – Rua Paranaíba), número 130 – Centro, mais informações pelo número (67) 3929-1472.

RESOLUÇÃO 024/2023