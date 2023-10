Prefeitura de Três Lagoas antecipa 13º salário dos servidores públicos nesta sexta-feira

Seguindo a prática que é feita desde o ano de 2017, a Prefeitura de Três Lagoas antecipará a primeira parcela referente ao 13º salário, para esta sexta-feira (27), em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado no sábado (28).

De acordo com a legislação trabalhista, é permitido que o 13º salário seja pago em duas parcelas, sendo que a primeira (50% do valor) tem que ser obrigatoriamente até o dia 30 de novembro e a segunda (mais 50%) até o dia 20 de dezembro, conforme explicou o secretário Municipal de Administração, Gilmar Tabone.

Desde 2017, a administração municipal faz a antecipação da primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais ativos e inativos. O pagamento no dia 27, possibilita ainda, que todos os servidores (correntistas e com portabilidade) recebam na mesma data, acrescentou o secretário.