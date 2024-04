Prefeitura de Três Lagoas anuncia novas nomeações para secretarias de Assistência Social e Esporte

A Prefeitura de Três Lagoas anuncia a nomeação da nova Secretária Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), Márcia Regina de Carvalho Donegatti, conforme Decreto nº 824, publicado na segunda-feira (8), no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul).

Márcia Regina de Carvalho Donegatti é graduada em administração e possui MBA em Marketing e Gestão de Pessoas. Ela acumula mais de 30 anos de experiência em instituições financeiras renomadas, incluindo Caixa Econômica Federal, Sicredi, Santander, HSBC e Bradesco.

“Fui convidada pelo prefeito para este novo desafio e sei que juntos temos muito a contribuir para o desenvolvimento da Sejuvel”, afirmou a atual secretária, Márcia Donegatti.

Assistência Social

O Prefeito Angelo Guerreiro também anunciou a nomeação da nova secretária municipal de Assistência Social (SMAS), Daiane Caroline Queiroz, por meio da publicação do decreto Nº. 825, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do sul (Assomasul).

Nascida em Aparecida do Taboado, a colaboradora de 16 anos de prefeitura possui uma grande experiência e já esteve em várias funções, como palestrante, atuou no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Interlagos, foi Diretora de gestão na (SMAS) e lecionou na Associação de Ensino e Cultura de Mato Grosso do Sul (AEMS).

“Minha meta é dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo planejado pela equipe. Junto com os diretores de todos os serviços, vamos manter a excelência dos trabalhos prestados para a comunidade”, afirmou Dayne

Atualmente, ela está concluindo o curso de administração. A nova secretária de Assistência Social assume as responsabilidades a partir do dia 15 de abril.

Daiane Caroline Queiroz é a nova secretária municipal de Assistência Social. Foto: Divulgação/Assessoria

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas