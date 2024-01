Prefeitura de Três Lagoas convoca 209 professores em caráter temporário

Duzentos e nove professores aprovados no concurso público de 2021 foram convocados nesta segunda-feira (22), pela Prefeitura de Três Lagoas, em caráter temporário, conforme previsto no art. 100 da Lei nº 1.609/2000, para a realização de exames admissionais e entrega de documentação, nos dias 24 e 26 deste mês.

A Resolução nº 001/SEMAD/2024 foi publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), na edição nº 3511.

Foram convocados professores de oito disciplinas: atendimento educacional especializado (1); artes (8); ensino fundamental (68); educação infantil (92); educação física (29); ciências (1); língua portuguesa (2) e língua estrangeira inglês (8).

Os exames admissionais serão realizados no Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme agendamento de cada candidato na resolução, nos dias 25 e 24. A entrega da documentação exigida no edital de abertura será na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), nos dias 25 e 26.

Todas as informações relacionadas às duas etapas estão disponíveis no site da Prefeitura, na opção Diário. Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.

Exames Admissionais

O SESMT fica localizado na rua Dr. Munir Thomé, número 949. Os telefones para contato são (67) 99155 4263 e (67) 99276 4933.

Entrega de Documentação

O Recursos Humanos da Semec fica localizado na rua Alexandre Costa, (Portão Lateral – Rua Paranaíba), número 130, Centro. O telefone para contato é (67) 3929-1472.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas