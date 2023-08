Prefeitura de Três Lagoas decreta luto oficial pelo falecimento do ex-prefeito José Lopes

A administração municipal decretou no sábado, (26), por meio do decreto n° 641/23, luto oficial após falecimento do grande empresário e comunicador José Lopes, mais conhecido como “Lopão”.

José Lopes foi prefeito de Três Lagoas entre os anos de 1982 a 1985. Também foi um importante empresário de Três Lagoas, atuou como agrimensor, produtor rural, ceramista e de destaque na área de comunicação.

A Prefeitura de Três Lagoas agradece a contribuição de José Lopes que deixou sua marca no desenvolvimento do município e se solidariza com familiares e amigos nesse momento de extrema dor e em memória.