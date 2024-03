Prefeitura de Três Lagoas divulga homologação do Processo Seletivo Unificado

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), publicou nesta quinta-feira (7), edital nº 011/2024 com resultado final e classificação definitiva, que homologa o Processo Seletivo Unificado (PSU) para contratação por excepcional interesse público da administração municipal.

O documento divulgado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), traz também a relação dos classificados para os cargos de técnico em raio-x e técnico de atendimento em regulação médica, que não constaram no edital anterior, 010/2024.

Todos candidatos aprovados no PSU serão admitidos por ordem de classificação, através de convocação que sairá nos próximos dias também no Diário, para entrega dos comprovantes dos requisitos exigidos. A vigência do Processo inicia na data da publicação da presente homologação e se encerra após um ano, podendo ser prorrogado por igual período, por uma única vez.

As informações relacionadas à homologação e resultado final estão disponíveis no site da prefeitura, na opção Diário. Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato pelo telefone (67) 99155-1162.

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas