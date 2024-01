Cerca de cinco mil foliões devem comparecer ao Carnatrês 2024, avalia Turismo

A Prefeitura de Três Lagoas divulgou, nesta quinta-feira (18), a programação do Carnatrês 2024, que acontecerá nos dias 9 a 11 de fevereiro na Esplanada NOB e no dia 10 de fevereiro no Distrito de Arapuá. O objetivo é reunir foliões da cidade e região e as famílias.

O evento promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), é totalmente gratuito, garantindo alegria para todas as faixas etárias com o baile de carnaval e matinê.

Na Esplanada NOB, a festa começará a partir das 20 horas, e a matinê iniciando às 15h.

Programação NOB

Dia 09/02 – sexta-feira

20h – Banda Alta Tensão

23h – Banda Art

Dia 10/02 – sábado

20h – Banda Art

23h – Banda Alta Tensão

Dia 11/02 – domingo

Matinê

15h – Banda Alta Tensão

16h30 – Banda Arte

Programação Arapuá

A Folia também estará garantida no Distrito de Arapuá, no dia10, no Centro de Comunitário, o Carnatrês vai animar a noite dos foliões.

Dia 10/02 – Sábado

20h – Show ao vivo

*Com informações da Prefetitura de Três Lagoas

