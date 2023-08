Prefeitura divulga resultado de títulos do processo seletivo para Conselho Tutelar de Três Lagoas

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Três Lagoas publicou no Diário Oficial desta terça-feira (22), a divulgação do resultado da prova de títulos utilizados para o processo seletivo dos titulares e suplentes do Conselho Tutelar que irão atuar durante os anos de 2024 a 2028.

De acordo com o documento, a prova de títulos tem caráter classificatório e não receberam pontuação os candidatos que apresentaram os títulos que não possuíam: Carga Horária; Período do curso; Nome da Instituição com timbre ou carimbo impresso; Assinatura do responsável pela instituição, com identificação e/ou carimbo, autenticação, e entre outros constantes do edital de abertura do certame.

O candidato que discordar do resultado poderá entrar com recurso até quarta-feira (23), com a empresa Fapec, de acordo com o documento, o recurso deve estar devidamente fundamentado e instruído em formulário específico, e deverá ser escaneado e enviado (formato PDF) pela área do candidato, na aba recursos, no site, o arquivo não poderá exceder o tamanho de 2 Mb. Vale destacar que não serão aceitos recursos protocolados pessoalmente, via postal, via fax ou correio eletrônico (e-mail).